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Korkuteli beyaza büründü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde 4 santimi bulan kar kalınlığı, yüksek yerlerde 15 santime yaklaştı.


Korkuteli ilçesinde dün gece saat 03.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabaha karşı sona erdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı park ve yeşil alanlar beyaza büründü. Sabah uyanan vatandaşlar ve çocuklar, karı görünce evlerinin önünde kar topu oynadı. Birçok çocuk ise bahçede kardan adam yaparak karın zevkini çıkardı.


Korkuteli'de kar yağışı 4 santimi bulurken, yükseklerde 15 santimi buldu.

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