Korkuteli Cengiz Elbeye Güreşçileri Afyondan Madalyalar İle Döndü

11-15 Nisan Tarihinde Afyon'da düzenlenen 11-12-13 yaş serbest stil güreş Türkiye şampiyonasında Korkuteli Cengiz Elbeye güreş eğitim merkezi güreşçileri 3 altın madalya ile döndü.

Tınaztepe ve Çiğiltepe Spor Salonlarında düzenlenen turnuvada 34 kiloda Arif Bulut Türkiye Şampiyonu, 57 kiloda Süleyman Cerit Türkiye Şampiyonu, 68 kiloda Metin Kenan Çalışkan Türkiye Şampiyonu olurken, 44 kiloda Yusuf Türkmen Türkiye 5'incisi oldu. Ayrıca Arif Bulut 1477 sporcu içinden en teknik sporcu seçildi.

Korkuteli Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürü Ahmet Tunç, "Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezimiz sporcularının elde ettikleri başarılardan dolayı mutluyuz, onlarla gurur duyuyoruz. Bu büyük başarıdan dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerimize de gösterdikleri ilgi ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz " dedi.