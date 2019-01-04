Korkuteli Devlet Hastanesine 2. göz hastalıkları uzmanı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesi'nde 2'inci Göz Hastalıklar Uzmanı Op. Dr. Güray Gündüz göreve başladı.

Göz Hastalıklar Uzmanı Op. Dr. Güray Gündüz, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, hastane kadrosunun her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Ateş, “ İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet Hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz” dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Güray Gündüz, “Korkuteli'ne başlamamdan dolayı çok mutluyum imkânlarımız dâhilin de burada yaşayan hasta ve hasta yakınlarımızın göz hastalıkları ile ilgili problemlerinde en iyi hizmeti vermeyi umuyorum” dedi.