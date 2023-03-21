Korkuteli dikiş nakış kursunda çeyizlik takımlar hazırlanıyor

Kursiyerlerin öğretmenleri eşliğinde yaptığı çeyizlik pike takımları, nevresim takımları ve yatak odası takımları göz dolduruyor.

Korkuteli ATASEM kurs merkezinde 28 Kasım tarihinde başlayan dikiş nakış kursuna katılan Korkutelili kadınlar kısa sürede öğrendikleri bilgiler ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Çeyizlik pike takımları, nevresim takımları, yatak odası takımlarını günümüz modasına uygun şekilde tasarlayan kursiyerler, gelin setleri, havlu nakışları gibi el işlerini de yapıyor. Kursa katılım sağlayan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de evlerinde bulunan malzemelerini en verimli şekilde değerlendiriyor.

Kursa katılım sağlayan kadınlar kurstan son derece memnun olduklarını belirterek Başkan Muhittin Böcek'e ve kurs öğretmenlerine teşekkür etti.