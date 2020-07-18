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Korkuteli doğalgaz hattı yapım ihalesi 13 Ağustos'ta

Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli’ne gelecek olan Doğalgaz hattı yapım ihalesinin 13 Ağustos’ta yapılacağını belirterek ihalenin resmi gazetede yayınlandığını söyledi.

Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli'ne gelecek olan Doğalgaz hattı yapım ihalesinin 13 Ağustos'ta yapılacağını belirterek ihalenin resmi gazetede yayınlandığını söyledi.


Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Korkuteli Doğalgaz Hattı Yapım İhalesinin 13 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı 17 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanıp ilan edilmiştir. 13 Ağustos'ta ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra hızla inşaat başlayıp, 15 ay içinde tamamlanacaktır. ” dedi.

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