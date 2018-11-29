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Korkuteli-Elmalı Karayolu trafiğe açıldı

Antalya’nın Korkuteli-Elmalı Karayolunun bazı bölümleri tek şeritli olarak trafiğe açıldı.

Antalya'nın Korkuteli-Elmalı Karayolunun bazı bölümleri tek şeritli olarak trafiğe açıldı.


Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Korkuteli-Elmalı Karayolunun bir kısmı tek şeritli olarak trafiğe açıldı.



Yolunun kalan kısmı 2021'de bitecek


Toplam uzunluğu 159 kilometre olan Antalya-Burdur Ayrımı-Kızılkaya-Korkuteli-Elmalı-Finike projesinin 68 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak tamamlandı. Ödenekler doğrultusunda Kızılkaya Ayrımı-Antalya ve Korkuteli-Elmalı arasında çalışmalar devam etmektedir. Yapım çalışmalarının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte.

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