Korkuteli Güzle grup yolu asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi ilçelere modern, konforlu ve güvenli yollar kazandırmak için Antalya'nın dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Korkuteli İlçesi'ne bağlı Güzle Mahallesi grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Alt yapı ekipleri de bir yandan 22 kilometre uzunluğundaki grup yolunun dar olan bölümlerini genişletirken, heyelana karşı istinat duvarı örüyor. Hazırlığı biten kısımlar vakit kaybedilmeksizin asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, yürütülen sathi asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışanlardan bilgi aldı.