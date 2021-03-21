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Korkuteli' ilçesinde 11 bin çiçek toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de peyzaj çalışmaları kapsamında 11 bin çiçeği toprakla buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'de peyzaj çalışmaları kapsamında 11 bin çiçeği toprakla buluşturdu. Baharda Korkuteli çiçek açacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bahar aylarında Korkuteli'ni süsleyecek çiçeklerin ekimini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kiremitli Mahallesi'ndeki Havuzlu Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi Kavşağı'nda çiçeklerin dikimini gerçekleştirildi. 4 bin lahana çiçeği, 2 bin Çin karanfili, 5 bin Lavanta toprakla buluşturuldu.

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