İhlas Haber Ajansı

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Korkuteli ilçesinde 79 ünite kan bağışı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahalle muhtarlığı binası önünde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahalle muhtarlığı binası önünde kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyada 79 ünite kan bağışı yapıldı.


Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Doktoru Afet Alizade Açıl, “Korkuteli'ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Mahalle muhtarlığının talebi ile geldiğimiz Uzunoluk'ta 79 ünite kan bağışı topladık. Bir hafta boyunca Korkuteli ilçesinde kan bağışı toplayacağız” şeklinde konuştu.


Kan bağışı Pazartesi gününe kadar Cumhuriyet meydanında devam edecek.

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