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Korkuteli ilçesinde sis etkili oldu

Korkuteli’nde etkili olan yoğun sis nedeniyle Korkuteli-Elmalı yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Korkuteli'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle Korkuteli-Elmalı yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Korkuteli'mde 2 gündür devam eden sağanak yağmur nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Korkuteli-Elmalı Karayolu Karaman belinde görüş mesafesini düşürdü. Sis farlarını açarak ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle güçlük çekti.


Jandarma trafik tim ekipleri, sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin olası kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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