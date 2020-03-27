İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkuteli ilçesinde zabıtadan fırın denetimi

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Korkuteli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini de sıklaştırdı.

Ekmeklerin hijyenik koşullarda satılıp satılmadığını denetleyen zabıta ekipleri, ambalajsız ekmek satan fırın, bakkal ve marketlere cezai işlem uyguluyor.


Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması kararının ardından Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ekmek ve pide satışının yapıldığı fırın, büfe, bakkal ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Denetimlerde fırın ve ekmek büfelerinde satıcıların eldiven takıp takmadıklarını kontrol eden zabıta ekipleri, bakkal, büfe ve marketler de ise satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını kontrol ederek işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak korona virüs salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Her gün rutin olarak yapılan denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.