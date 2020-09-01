İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkuteli ilçesinin yeni savcı ve hakimleri görevlerine başladı

HSYK kararnamesiyle Korkuteli Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı ile 5 hakim göreve başladı.


Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tolga Kınacı, Hakimler Ahmet Keleş, Özge Çataklı Keleş, Funda Nuray Uysal, Barış Yalçın, Saliha Kınacı Korkuteli adliyesinde görevlerine başladılar.


Tatvan'dan Korkuteli ilçesine tayin olan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tolga Kınacı, Korkuteli'nin 3'ncü görev yeri olduğunu söylerken Hakim Funda Nuray Uysal ve Hakim Barış Yalçın "Korkuteli bizim 2'inci görev yerimiz, 4 yıllık hakim olarak vatandaşların hizmetindeyiz” dediler. Hakim Saliha Kınacı ise Tatvan adliyesinden Korkuteli adliyesine geldigini ve Korkuteli ilçesinin 3'üncü görev yeri olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.