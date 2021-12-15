İhlas Haber Ajansı

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Korkuteli Kaymakamı Çimşit, Yüksekova'ya tayin oldu

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit Hakkari Yüksekova Kaymakamlığına, Yüksekova Kaymakamı Resul Özdemir ise Korkuteli Kaymakamlığına atandı.



18 Eylül'de Siirt Vali Yardımcılığından Yüksekova Kaymakamlığına atanan Resul Özdemir, 3 aylık görevi sonrası Korkuteli Kaymakamlığına tayin oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve tekli kararnameyle Korkuteli Kaymakamlığından Yüksekova Kaymakamlığına Atanan Ömer Çimşit, önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılacak. Kaymakam Çimşit, 3 yıl önce Korkuteli'ne atanmıştı.

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