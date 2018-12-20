Korkuteli Kaymakamlığı Masa Tenisi Turnuvası

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen Korkuteli Kaymakamlığı Masa Tenisi Turnuvasını sona erdi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen Korkuteli Kaymakamlığı Masa Tenisi Turnuvasını sona erdi.
Gençlik Ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün başlattığı Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında Korkuteli Kaymakamlığı Masa Tenisi Turnuvasını sona erdi. Turnuvaya 7 kategoride 120 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen turnuva sonunda dereceye girenler ödüllerini aldı.
Miniklerde; Enes Egemen Koca 1'inci, Ahmet Demir 2'inci, Eray Taha Yörük 3'üncü oldu.
Küçüklerde; Batuhan Serik 1'inci, Muhammet Arslan 2'inci, Yunus Çetin 3'üncü oldu.
Yıldızlarda; Furkan Yıldız 1'inci, Muhammet Çatin 2'inci, Muhammet Talha Aldemir 3'üncü oldu.
Gençlerde; Hüseyin Çetinkaya 1'inci, Şamil Arda Yeke 2'inci, Mehmet Gencer 3'üncü oldu.
Bayanlarda; Şengül Kaymak 1'inci, Havva Aksarı 2'inci, Semra Ayan 3'üncü oldu.
Büyüklerde; İbrahim Taştepe 1'inci, Halil Akbulut 2'inci, Ahmet Gökalp 3'üncü oldu.
Veteranda; Ahmed Faruk Kanun 1'inci, Nihat Duman 2'inci, Faik Ardahan 3'üncü oldu.
Turnuvaya katılan sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.