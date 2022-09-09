Korkuteli Sanayi Sitesi esnafı Kızılay'a kan bağışında bulundu

Sanayi sitesine gelen Kızılay Mobil Kan Bağış aracında yaklaşık 83 kişi kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Bedri Yalçın, “Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak kan bağışının önemine dikkat çekti. Aktif bir şekilde sürekli faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiklerini vurgulayan Yalçın, “Kan bağışına 83 vatandaşımız destek verdi ve kan bağışında bulundular” dedi.

Korkuteli Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Ekinci ise sanayi esnafının kan vererek kan bağışı konusunda duyarlı olduğunu belirterek " Sanayi esnafı senede en az 3-4 defa Kızılay'a kan bağışında bulunuyor” diye konuştu.