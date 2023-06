Korkuteli sulama suyu barajında su seviyesine yağmur desteği

Korkuteli Sulama Suyu Barajı'nda, son günlerde devam eden yağmurla su seviyesinde yükseliş başladı. Yapılan son ölçümlerde 12 milyon metreküp su biriktiği tespit edilirken, Korkuteli Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Semra Torun, “İlçemizde son günlerde yağışların sürmesiyle barajımız hızla yükselmeye devam ediyor. Günlük olarak Koçantı, Bingeçit ve kuru derelerden muazzam su geliyor” dedi.

Korkuteli'nde bulunan sulama suyu barajında kapakların kapanmasıyla birlikte baraj su tutmaya başladı. Korkuteli Sulama Birliği tarafından işletilen 52 milyon metreküp su kapasiteli Korkuteli Barajı, dün itibarıyla 12 milyon metreküp su kapasitesini geçti.

İlçeye günlerdir yağan yağmurlarla birlikte Sulama suyu barajını destekleyen Varsak Çayı ve Bingeçit Koçantı Deresi'nden gelen sular ile su takviyesi sürüyor.

Şu an 12 milyon metreküp suyun biriktiğini söyleyen Korkuteli Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Semra Torun, “Bu yıl ilçemizde çok güzel yağışlar oldu. Yağışlar devam ediyor. Şu an sulama konusunda talep de yok. Her gün yağmurlar yağıyor. Bu yıl 3-4 kez su verebiliriz. Şu an son yağmurlar ve barajını destekleyen Varsak Çayı ve Bingeçit Koçantı Deresi'nden gelen su ile barajımız su tutmaya devam ediyor. Dün yapılan son ölçümler sonrası seviyede yükselme devam ediyor. Artık bu aylardan sonra barajımızda yükselişler devam eder. Şu an 3 sulama suyumuz hazır durumda. Talep konusunda 10 gün içinde bir açıklama yapacağız” dedi.