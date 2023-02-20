Korkuteli'de 128 depremzede öğrenci okula başladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, deprem bölgesinden gelen 128 öğrenci okula başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından, Antalya'nın Korkuteli ilçesi de depremzede aileleri ağırlıyor. Korkuteli'de 62 okulda, 9 bin 700 öğrenci ders başı yaptı. Depremin ardından Korkuteli'nde 128 depremzede öğrenci de eğitime başladı.

Okulları ziyaret eden Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, “228 depremzede öğrencinin Korkuteli'ndeki okullara kayıt yaptığını belirterek, “62 okulda, 9 bin 700 öğrencimiz ders başı yaptı. Bu öğrencilerimize 845 öğretmenimiz eğitim verecek. Afet bölgesinde gelen 128 öğrencimizi de okullarımıza yerleştirdik. Bu öğrencilerin her türlü ihtiyaçları giderildi. Kırtasiye malzemesi ve kitapları dağıtıldı. Herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklar. Depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Bu eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.