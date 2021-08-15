Korkuteli'de 631 öğrencinin faydalanacağı yemek ihalesi yapıldı

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 631 öğrencinin faydalanacağı yemek ihalesi yapıldı.
Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 631 öğrencinin faydalanacağı yemek ihalesi yapıldı.
Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının 6 Eylül-17 Haziran dönemi arası yemek ihalesi öğretmen evinde yapıldı. Yemek ihalesinden 631 öğrenci faydalanacak. Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal başkanlığındaki ihalede komisyon teklifleri kabul etti. İhaleye 2 yemek firması katıldı. Firmalar kapalı zarf içinde tekliflerini sundu.
Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal, ihaleyi almaya hak kazanan yemek firmasını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.