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Korkuteli'de 631 öğrencinin faydalanacağı yemek ihalesi yapıldı

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 631 öğrencinin faydalanacağı yemek ihalesi yapıldı.

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 631 öğrencinin faydalanacağı yemek ihalesi yapıldı.


Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının 6 Eylül-17 Haziran dönemi arası yemek ihalesi öğretmen evinde yapıldı. Yemek ihalesinden 631 öğrenci faydalanacak. Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal başkanlığındaki ihalede komisyon teklifleri kabul etti. İhaleye 2 yemek firması katıldı. Firmalar kapalı zarf içinde tekliflerini sundu.


Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal, ihaleyi almaya hak kazanan yemek firmasını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

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