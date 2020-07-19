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Korkuteli'de 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için ter döktü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 72 sürücü adayı, ehliyet alabilmek için direksiyon başında ter döktü.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 72 sürücü adayı, ehliyet alabilmek için direksiyon başında ter döktü.




Sürücü adayları, ehliyet alabilmek için direksiyon sınavında ter döktü. Saat 08.00'da başlayan sınavda 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için direksiyon başında mücadele etti. Antalya Caddesi'nden başlayan startla, 30 dakikalık periyodu tamamlayan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazandı. Özel sürücü kursundan toplam 72 sürücü adayı için, direksiyon sınavında 6 komisyon ve 13 gözlemci görevlendirildi. Ehliyet uygulama sınavında gözlemciler işlemlerini tablet üzerinde gerçekleştirdi.


Tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan Polnet'e aktarılıyor.

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