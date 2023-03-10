Korkuteli'de antepfıstığı yetiştiriciliği yapılacak

Kıraç ve ekilmeyen alanları tarıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'de yeni bir çalışma başlattı. Bölgede son yıllarda artan susuzluk nedeniyle çiftçileri alternatif ürünlere yönlendiren Büyükşehir Belediyesi antepfıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek için demonstrasyon bahçeler kuruyor.

Antalya'nın yaylası olarak bilinen Korkuteli'de son üç yıldır giderek artan kuraklık tarım üreticilerini de olumsuz etkiliyor. Kuraklıkla mücadele için kapalı devre sulama sistemlerinin yanı sıra su israfının önüne geçmekle ilgili çalışmalarda yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm bunlara ek olarak ürün deseniyle ilgili projeler de üretiyor. Özellikle kuraklığa dayalı tıbbi aromatik bitkiler üzerine çok yoğun çalışmalar yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli de bir ilki gerçekleştiriyor. Ağırlıklı olarak meyveciliğin yapıldığı bölgede neredeyse hiç su istemeyen antepfıstığı için demo üretime başlandı.

Demosntrasyon bahçeler kuruluyor

Korkuteli'de 12 mahallede beşer dönümden oluşan demonstrasyon bahçelere dikilecek antepfıstığı fidanlarının dağıtımı yapıldı. Dikim yapılacak alanlarda incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, “Korkuteli'de bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Antepfıstığı ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Bölgede yoğunlukla armut, elma, kiraz, kayısı tarzında çok su isteyen meyveler yetiştirilmekte. Bölgenin suyla ilgili sorununu çözmek adına 3 yıl önce denemeler yaptık farklı bölgelerde ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bugün de yaklaşık 12 mahallemizde demonstrasyon bahçeler kuruyoruz. Beşer dönümlük bahçelerde yöre halkına antepfıstığı yetiştiriciliğiyle ilgili hem uygulamalı hem teorik eğitimler vereceğiz. Kurduğumuz bahçelerde yöre halkının bu bitkiye olan ilgisinin artmasını bekliyoruz” dedi.

Ekonomik değeri çok yüksek

Antepfıstığının ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu belirten Özel, “Antepfıstığı neredeyse altın değerinde. Az alanda çok az su hatta neredeyse hiç su istemeyen bir bitki antepfıstığı. Üreticilerin iyi miktarda gelir elde etmelerini bekliyoruz. Yereldeki insanımızın yerelde kalarak üretmeye devam etmesi, kaynaklarını da en iyi ve idareli şekilde kullanılması amacıyla da bu bitkinin yetiştiriciliğinden çok ümitliyiz” diye konuştu.

Hibe fidanlar dağıtıldı

Proje üzerinde 3 yıldır çalıştıklarını söyleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, antepfıstığı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için Gaziantep'te incelemeler yaptıklarını, bölgede üretim yapılan yerler ile Antalya'da dikim yapılacak alanların toprak yapısı ve iklim özelliklerinin karşılaştırıldığını söyledi. Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat da ekilmeyen alanların tarıma kazandırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını, kuraklıkla mücadele için antepfıstığı ve lavanta türü bitkilerde karar kıldıklarını söyledi. Muhtar Akkanat, Başkan Muhittin Böcek'e hibe antepfıstığı fidanları için teşekkür etti.