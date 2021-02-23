Korkuteli'de, engelli ve yaşlı bireylerin çipli kimlik kartı almasına kolaylık

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde İçişleri Bakanlığınca 4 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamındaki, çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Engelli ve yaşlı bireylerin başvuruları gezici kayıt terminaliyle alınıyor.

Proje ile nüfus müdürlüğüne gelemeyeceği heyet raporu ile belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da büyük kolaylık sağlanıyor. Çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, “gezici kayıt terminali” uygulamasıyla başvurularını evden yapılıyor.

Korkuteli İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek adreslerinden Gezici Kayıt Terminali ile kimlik kartı ve pasaport başvuruları alım hizmeti devam ediyor.

Korkuteli İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevim Kılıç," Fiziki engeli, hastalığı veya yaşlılık sebeplerinden dolayı İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelemeyen ve kimlik kartı ve pasaport müracaatında bulunamayan vatandaşların ikamet adreslerine gidilerek, Gezici Kayıt Terminali ile kimlik kartı başvuruları alınmaya devam ediyor. İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz tarafından vatandaşların bilgileri mahalle ve köy muhtarlıklarından temin edilerek, yakınlarının talebi halinde evlerine bizzat gidilerek hizmet verilmektedir. Başvurularda kişinin son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı yoksa, fotoğrafı çekilmekte ve biyometrik verileri alınarak işlem tamamlanmaktadır. Talep edilen kimlik kartı veya pasaportu birkaç gün içinde adresine gelmektedir” dedi.