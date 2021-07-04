Korkuteli'de hasadına başlanan kayısının ilk ihracatı gerçekleştirildi

Korkuteli'nde hasadına başlanan kayısıda yeni sezonun ilk ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin meyve ambarı Korkuteli'nde kayısı ihracatına başlandı. Dereköy mahallesinde işçiler kayısıları özenle topluyor. Hasadı yapılan kayısı, hem iç piyasaya sunulmaya hem de ihraç edilmeye başlandı. Yayla'da yetişen kayısının aroması, yüksek albenisi sebebiyle her yıl yoğun talep görüyor.

Dereköy'de üretici Nebi Keleş tarafından üretilen kayısı, ihracatçı Süleyman Karaca tarafından ihraç ediliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren üretici Üretici Nebi Keleş, “Ürün bu yıl gerçekten çok kaliteli. Özellikle biz tüketicinin mutlaka bu yıl kayısıyı tatmayanların kayısıyı tatmasını tavsiye ediyoruz. Üründeki kalitenin yüksekliğinin en önemli sebebi iklim koşullarının bu yıl bizim arzu ettiğimiz şekilde cereyan etmesiydi. Bu yıl özellikle ihracatta çiftçimizin yüzü güldü” dedi.

Keleş, “kayısı hasadının yaklaşık bir ay süreceğini anlatarak, ihracatla çiftçimizin yüzü güldüğünü ifade etti.

İhracatçı Süleyman Karaca, bu yıl Dereköyde üretici emeğinin karşılığını bulması önemliydi. Bu yıl üreticimiz şanslı, toplanan kayısılar çok kaliteli. Kalite arttıkça kayısımız da hak ettiği değeri bulacaktır. Korkuteli ilçemiz, Antalya'nın meyve ambarı diyoruz. Kayısı toplama mevsimini festival havasında kutlarsak çok daha güzel olur ve tanıtım yönünden faydalı olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.