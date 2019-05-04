Korkuteli'de İtalyan Çimi hasadı

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Yeni Yem Bitkilerinin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Köseler Mahallesi muhtarı Ali Yıldırım'ın arazisinde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde Ryegrass'ın (İtalyan Çimi) hasadı gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilçe Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ali Yıldız, Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte konuşan Özlem Çağırıcı Armut, “Hayvancılığın en büyük gider kalemi hiç şüphe yok ki hayvan besleme giderleridir. Bu proje sayesinde üreticilerimizin yüksek verimli ve kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak, hayvansal ürünlerin kalitesini ve miktarını arttırmak istiyoruz. Bu sayede üreticimizin ve ülkemizin kazanmasına ön ayak olmayı amaçlıyoruz. Özellikle Ryegrass (İtalyan çimi) hem ürün kalitesi yönünden hem de hayvanlarda şişkinlik yapmaması ve yayılımla da tükettirilebilmesi gibi özellikleri sayesinde çiftçimiz tarafından tercih edilecektir.

"Yeni yem bitkiler deneniyor"

Projeyi yürüten Ziraat Mühendisi Barış Kuzgun ise, “Kaba yem açığının kapatılması, yüksek kalitede ve verimdeki yem bitkisi çeşitlerinin üreticiye tanıtılması ve hayvansal ürünlerde artışın sağlanarak üreticinin daha çok kazanması amaçlanıyor. Proje kapsamında, yeni yem bitkilerinin ekimini yaparak faydalanan üreticiler, süt veriminde artışı gözlemlediklerini ve bu proje sayesinde yeni alternatif yem bitkilerini deneme fırsatı bulduklarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.