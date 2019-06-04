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Korkuteli'de jandarmadan ceza yerine şeker

Antalya Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemleri ve kontrollerinde bu kez ceza yerine şeker ikram etti.



9 günlük bayram tatilinde güvenlik önlemleri ve kontrollerini yapan Jandarma Trafik ekipleri bu kez ceza yerine şeker verdi.


Jandarma Trafik timi, Korkuteli-Antalya, Korkuteli -Elmalı ve Korkuteli-Bucak yolunda uygulama yaptı. Ekipler İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan “Bu yolda hep birlikteyiz” projesi kapsamında sürücülere uyarılar yapıtı. Jandarma ekipleri sürücülere, bayram şekeri ve kolonya ikram etti. Sürücüleri bayram tatili süresince dikkatli olmaları konusunda uyaran jandarma trafik ekipleri, kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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