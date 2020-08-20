Korkuteli'de Korona virüs denetimi

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelgeyle Korkuteli'de iş yerleri denetlenirken, esnaf, pazaryeri ve vatandaşlar da kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” mottosu ile Korona virüs salgınına karşı başlatılan topyekun seferberlik çerçevesinde Korkuteli'deki kamu kurumları harekete geçti. Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün katılımıyla en işlek caddeler başta olmak üzere ilçe genelinde geniş çaplı denetim yapıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile pazar yerleri, restoranlar, kasap, mağaza, kafe, çay bahçeleri, kuaför salonları, spor merkezleri, kültürel aktivite yerleri ve oyun salonlarını denetledi. Vatandaşlar maske takmaları ve fiziki mesafe kuralına uymaları için uyarıldı.

Kontrollü sosyal hayat dönemi içinde, Sağlık Bakanlığınca da belirlenerek yayımlanan rehberde yer alan kurallar ile alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı noktasında da kontroller gerçekleştirildi. Temizlik, maske ve mesafe hususunda eksiklik görülen esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.