Korkuteli'de yayla yollarına bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Korkuteli Yeşilyayla Mahallesi'nin yayla yolunda yağışlar sonrasında yola kayan malzemeleri iş makinaları ile temizledi. Şarampol temizliği de yapan ekipler yolu güvenli hale getirdi. Kırsal Hizmetler ekipleri Çomaklı Mahallesi'nin yayla yolunda da bakım onarım çalışmaları yaptı. Ekipler yoğun yağmur ve kar yağışı nedeni ile göçük meydana gelen bölgede dolgu çalışmaları yaparak yolu trafiğe açtı.