Korkuteli'den Milli Takıma güreşçi yetiştiriyorlar

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi'nden yetişen sporcular Milli Takıma davet ediliyor.

31 Temmuz -14 Ağustos tarihlerinde İzmir'de düzenlenen, 11-12-13 yaş Minikler Serbest Güreş Milli Takım kampına, Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi alt yapısında yetişen, 7 minik pehlivan, aldıkları Türkiye derecelerinden dolayı davet edildi.

Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve spor ilçe Müdürü Ahmet Tunç, “Göğsümüzü kabartan, antrenörümüze ve pehlivanlarımızla başarılar diliyor, sporcularımızın yetiştiren başta antrenörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Korkuteli'mize, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Ay yıldız bayrağımızı temsil etmek üzere, Milli Takım kampına davet edilen sporcularımızla gururlandık ve çok mutlu olduk. Sporcularımızın yanında antrenörümüz Ali Topal'ında Milli Takım antrenörü olarak davet edilmesi bizleri onurlandırdı. Antrenörümüzü ve sporcularımızı tebrik ediyor ve Mili Takımda başarılar diliyorum” dedi.