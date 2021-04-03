Korkutelili 29 Sporcu, milli takım seçmelerine katılacak

Kemer'de 6-7 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 yılı U-15 Küçük Yıldız Serbest-Güreş Avrupa ve Dünya Şampiyonaları milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerine Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi U-15 yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride toplam 29 sporcu ile katılacak.

Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, “Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi U-15 yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride toplam 29 sporcu ile katılacak. Güreş eğitim merkezi olarak amacımız öğrencilerimizin spor yapmalarına olanak sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüveni yüksek, ülkesini ve milletini seven, topluma faydalı nesiller yetiştirmek ve ayrıca sporda yetenekli çocuklarımızın keşfedilerek milli takıma kazandırılması hedeflenmektedir. Sporcularımıza güveniyoruz. İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek milli takıma seçileceklerinden hiç şüphemiz yok” dedi.