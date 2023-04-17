Korkutelili çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi'ne geçen yıl verdiği yağlık ayçiçeği tohumu hibe desteğini bu yıl da sürdürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma ilkesi hedefiyle üreticiyi her alanda desteklemeyi sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Korkuteli ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi'ndeki çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulundu. Yüksek yağ oranı ve verime sahip, toprak seçiciliği olmayan, kuraklığa dayanıklı ayçiçeği üretiminin Korkuteli'nde yaygınlaştırılması amacıyla verilen tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

Dekar başına 200 kilo verim

Geçen yıl 100 dekarlık alana ekimi yapılan ve dekar başına ortalama 200 kilo verim alınan tohumlar orabanş otuna ve mildiyo hastalığına toreleanslı olması ve kuraklığa dayanıklılığı ile çiftçilerin de tercihi oluyor. Korkuteli Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yılki desteğin bu yıl artarak sürdüğünü belirtti. Muhtar Akkanat, “Tohumlarımız geldi ekimlerini yapacağız. Hayırlı bir hasat olmasını diliyoruz. Tohum hibesinden dolayı Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimiz tohum temininde sıkıntılar çekiyor. Hibe sayesinde bu sorunu da çözdük. Ekimleri yapacağız satış noktasında da hasatta da Büyükşehir belediyemizle beraber çalışıp çiftçimizin yanında yer alacağız” dedi.

Yağ fabrikasına satılacak

Korkutelili üretici Yunus Karaman, Büyükşehir Belediyesi'nin katkısından memnun olduklarını belirterek, “Tohumu tarlalarımıza ekeceğiz hasat edeceğiz hasattan sonra da yağ fabrikasına satıp gelir elde edeceğiz. Tohumu almakta zorlanıyoruz hibe olunca masrafımız düşmüş oluyor. Ekim masrafı yapıyoruz tohum masrafından kurtulduğumuz için gelirimiz artmış oluyor” diye konuştu.

Kuraklığa dayanıklı ürün

Dursun Elmalı da geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği ayçiçeği tohumlarından dekar başına ortalama 200 kilogram verim aldıklarını belirtti. Elmalı, sulu tarım olmadığı için kuraklığa dayanıklı ürünleri tercih ettiklerini belirterek ayçiçeğinin de bu anlamda bölge için en uygun ürünlerden birisi olduğunu söyledi.

Antep fıstığı fidanı hibesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesinde ayrıca sulanamayan atıl haldeki kıraç arazilerin tarıma kavuşturulması için alternatif ürün projesi çerçevesinde 100 adet Antep fıstığı fidanı hibe desteğinde bulundu. Fidanlar, Gümüşlü, Yeşilyayla ve Uzunoluk mahallelerinde çiftçilere teslim edildi. Daha önce bölgede çok az bilinen Antep fıstığı yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak vatandaşların gelirinin arttırılması hedefleniyor.