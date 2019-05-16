Korkutelili çocuklar TIR'da tiyatroyu çok sevdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil tiyatro projesi Tıratro, kırsal bölgeleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Korkuteli'de park eden Tıratro, ‘Elbise var insan yok, insan var elbise yok' adlı kukla tiyatrosunu çocuklar için sahneledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), sanatın ve tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültür, sanat düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor. AŞT'nin oyunları tiyatro etkinlik tırı Tıratro ile kırsal bölgelerdeki genç ve çocuklarla buluşturuluyor. Her hafta farklı bir ilçeye giden Tıratro, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çocuk ve gençlik tiyatrosu oyunlarını ücretsiz sahneliyor.

Tırdan sahneye çevrilen Tıratro bugüne kadar 10'a yakın ilçeye ulaştı. Son olarak Korkuteli ilçesine park eden Tıratro, ‘Elbise var insan yok, insan var elbise yok' adlı kukla tiyatrosunu çocuklar için sahneledi. Bu haftayı Korkuteli'de geçiren Tıratro, 30 okuldan öğrencileri tiyatro ile buluşturdu. Korkutelili öğrenciler kukla tiyatrosunu büyük bir heyecan ve mutlulukla izledi. Tıratro Koordinatörü Safinaz Özgür, Turne Amiri Gizem Kutlu,

Kuklabazlar; İlker Alemdar, Mehmet Yüksel, Soner Akçay ve Nazlı Selin Yaykın'ın sahneye koyduğu oyunu izleyen çocuklar sahne ekibine de yoğun ilgi gösterdi. Kuklalara dokunarak tanımaya çalışan öğrenciler, sanat dolu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sanatsız bir toplum olamayacağına dikkat çekerek, “Antalya'da tiyatro ile tanışmayan, izlemeyen, çocuk kalmasın istiyoruz” dedi. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür de Başkan Böcek'in tiyatroya verdiği destek için teşekkür etti.