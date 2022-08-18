Korkutelili çocukların renkli tatili

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ATASEM'lerde açılan yaz kursları yoğun ilgi görüyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde farklı branşlarda açılan ATASEM yaz kursları yaz tatilini hem eğlenip hem öğrenerek geçirmek isteyen çocukların adresi oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korkuteli'de açılan kurslara katılan çocuklar da boş vakitlerini değerlendirirken, birçok yeni şey öğreniyor. Öğretmenleri Esra Uzun Kolak öncülüğünde resim dersine katılan Korkutelili çocuklar renklerin dilini öğreniyor. Resim kağıtlarına bazen içlerinden gelen bir resmi, bazen de doğanın bize sunduğu güzellikleri resmeden çocuklar, yeteneklerini ortaya koyuyor. Korkutelili çocuklar, öğrendikleri bilgilerle resim sevgilerini de pekiştiriyor.