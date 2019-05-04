Korkuteli'nde 100'üncü Yıl Şehir İçi Bisiklet Turu

Antalya'nın Korkuteli İlçesinde Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla 100. Yıl Şehir içi Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Şehitler Anıt Meydanı'nda başlayan bisiklet turu,

100'üncü Yıl Atatürk Stadı'nda sona erdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, “7'den 70'e yoğun bir katılımla, bayram havasında gerçekleşen faaliyetimiz oluşturduğumuz kareografi ile sona erdi. Vatandaşlarımızı spora yönlendirmek, hem ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını arttırmak hem de ilçemizde bisiklet branşının temellerini atmak maksadıyla farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik.” dedi.