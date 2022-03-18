Korkuteli'nde 18 Mart kutlamaları

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'inci Yılı ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı. Kaymakam Resul Özdemir, İlçedeki şehit yakınlarına sabah kahvaltı ikramında bulundu. Kahvaltı programı sonrası tören şehitler anıtında devam etti.

"Anmak için toplandık"

Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik şubesi başkanı Personel asteğmen Resul Oğuzhan Çamaşırcı yaptı. Çamaşırcı, “Bugün burada ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesindeki şehitliklerde ve bilinmeyen yerlerde kefensiz, bazıları da mezar taşı olamadan, ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan tüm aziz şehitlerimizi minnetle, onurla, gururla ve heyecanla anmak için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

"Unutulmaz destan"

Tören sonrası Kaymakam Resul Özdemir ve beraberindeki protokol, şehitlik anıtını ziyaret ederek şehitler için dua etti. Program Lokman Hekim Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.

Burada gerçekleşen törene, Kaymakam Resul Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Niyazi işlek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lokman Hekim Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Barut yaptı. Barut konuşmasında, “Milletimiz tarihin hiçbir döneminde bağımsızlık ve özgürlüğünden taviz vermemiştir. Bunun içinde tarih boyunca çeşitli zorlukları aşmak ve fedakarlıklara katlanmak zorunda kalmıştır.18 Mart 1915'te tek vücut halinde gelmiş ve bir milletin bağımsızlığını, onurunu, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini bütün dünyaya göstermiş ve tarihe unutulmaz bir destan yazmıştır. Tarihin kaybettiği en büyük savaşlardan birisi de Çanakkale savaşıdır. Çehreleri, renkleri, dilleri ve ırkları değişik çeşitli milletlerden oluşan insan selini aldıran ordular, milletimizin üstüne yürümüş, Mehmetçiğin göğsüne bomba ve mermi yağdırmıştır. Gökler ölüm indirmiş, yerler ölüm püskürmüştür. Kahraman ecdadımız bu öldürücü silahların tehdidine karşı iman dolu göğsünü siper etmiş bir gül bahçesine girercesine vatan uğruna şehit olmayı şeref bilmiştir” diye konuştu.

Tören, oratoryo, tiyatro gösterisi ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma temasıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Resul Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve ilçe Milli eğitim Müdürü Akif Tak tarafından verildi.

Törene Kaymakam Resul Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç, siyasi parti ilçe başkanları ile şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.