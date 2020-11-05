Korkuteli'nde 180 ton sertifikalı tohum satıldı

Korkuteli Ziraat Odası'nın üreticilere yönelik hizmetleri arasında yer alan sertifikalı tohumluk satışlarında bu yıl 180 ton sertifikalı tohum satışı gerçekleşti. Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, sertifikalı tohumluğun içerisinde yabancı madde ve yabancı tohum olmadığı için hangi ürün ekilirse onun elde edilmesi ve verim bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Bu yıl yaklaşık 180 ton sertifikalı tohum sattıklarının belirten Büyükçetin, “Çiftçilerimizin birçoğu yıllardır aynı tohum üzerinden ekim yapıyorlar. Buda yüksek verimi ve kaliteyi düşürüyor. Bu açıdan sertifikalı tohum ekmeleri halinde daha kaliteli ve yüksek verim elde edebilirler. Çiftçimiz ekim yapmadan önce mutlaka ziraat odamıza uğrayarak ziraat mühendislerimizden ekim hakkında bilgi alsınlar. Çiftçilerimiz hangi tarlaya hangi tohumu, dekar başına kaç kilo tohum atılması gerektiğini ve hangi derinlikte ekilmesi gerektiği konularına bilgi alabilirler. Yeni yılda verimi daha yüksek yeni cins tohumlar gelecek, çeşide göre fiyatları Bin 500 ile Bin 800 arasında değişecek” dedi.

Sertifikalı tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyetinin bulunduğunu, bu sayede olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Başkan Büyükçetin, sertifikalı tohumluğun, bazı bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarında %25'e varan verim artışı ve tasarruf sağlayarak tohum maliyetini düşürdüğünü ve üreticiye kazanç sağladığını vurguladı.

Yüzde 25 daha fazla verim

Normal tohumla kıyaslandığında sertifikalı tohumun yüzde 99,8 safiyete sahip bulunduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, sertifikalı tohumda yabancı ot, kırık, çimlenme özelliğini yitirmiş tane olmadığını belirtti.

Geleneksel tohumda, kırık tane, yabancı ot bulunmasının ihtimal dahilinde olması nedeniyle çiftçinin yüzde 20 daha fazla tohum kullandığını ifade eden Büyükçetin, “Sertifikalı tohum kullanıldığında artı yüzde 25 verim alıyorsunuz yani artı yüzde 25 kazanıyorsunuz, bu da çiftçinin karlılığı açısından çok önemli bir etkendir” dedi.

Ziraat Odası olarak her çeşit buğday, arpa sertifikalı tohumluk satışıyla da çiftçilere hizmet vererek kolaylık sağladıklarını kaydeden Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Sladora ve Tarım 92 arpa tohumu, Bezostaja, Cometa ve Çeşit buğday satışlarının devam ettiğini kaydetti.