Korkuteli'nde 19 Mayıs Çelenk Sunma Töreniyle kutlandı

Korkuteli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı.

Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların, maske taktıkları görüldü. Sade bir tören gerçekleştirilirken, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi.