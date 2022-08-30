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-Korkuteli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

Korkuteli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.

Korkuteli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


İlk olarak Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti, ardından şehitler anıtında çelenk sunma programı gerçekleşti.


Şehitler anıtında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Onur Akyüz, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gaziler ile daire müdürleri katıldı.


Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Korkuteli Askerlik Şubesi Başkanı Vekili Personel Asteğmen Bünyamin Karaman yaptı.Konuşmanın ardından Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi öğrencileri şiirler okumasının ardından tören sona erdi.

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