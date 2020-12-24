Korkuteli'nde 4 Okula Daha “Okulum Temiz” ödülü

Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE iş birliğinde Ağustos ayından bu yana okullarda yapılan incelemeler neticesinde 256 kriteri yerine getiren Korkuteli ilçesindeki dört okul " Okulum temiz" ödülü almaya hak kazandı. Korkuteli Yeşilyayla İlkokulu-Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet Gülizar Osman Sarıca Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu, Datköy Ramazan Karabağır İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu “Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazandı.

MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından “Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Belgelendirme Programı” kapsamında hazırlanan ‘Okulum Temiz Belgesi' belgeleri Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak tarafından Okul müdürlerine teslim edildi.

Korkuteli İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Tak, okullarımızın Covid-19 rehberi kapsamında temiz ve dışarıdan çok daha güvenli olduğunu gösteren bu belgeleri almaya hak kazanan Yeşilyayla İlkokulu, Yeşilyayla Ortaokulu, Yeşilyayla İmam Hatip Ortaokulu, Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet Gülizar Osman Sarıca Ortaokulu, Cumhuriyet Gülizar Osman Sarıca İmam Hatip Ortaokulu, Datköy Ramazan Karabağır İlkokulu, Datköy Ramazan Karabağır İmam Hatip Ortaokulu ve okul yöneticilerini ayrı ayrı tebrik ederim” dedi.