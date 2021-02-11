Korkuteli'nde 58 mahalle muhtarından ASAT'a yüksek fiyat dilekçesi

Korkuteli Muhtarlar Derneği öncülüğünde 58 mahalle muhtarı, ASAT Genel Kurulunun almış olduğu karar ile yürürlüğe giren su metreküp fiyatlarına yapılan zammın çok yüksek olduğu gerekçesiyle ASAT Korkuteli Şube Müdürlüğü'ne dilekçe verdiler. Muhtarlar dilekçede bahçe abonelerine itiraz etmediklerini, ancak 15 ton belirtilen mesken abonelerinin 25 tondan sonra Antalya merkez fiyatından fiyatlandırılması talebinde bulundular.

Korkuteli Muhtarlar Derneği ve Kiremitli Mahalle Muhtarı Osman Küçükkarasucu, ASAT Korkuteli Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu'a verdikleri dilekçeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada " Bizim köylerimizin yüzde 80'i hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Bir hayvan günde ortalama 70 litre su içiyor. Bununla ilgili malumunuz 40-50 hayvanı olan vatandaşımız var. Bunlarla ilgili olarak biz düzenlemenin değişmesini istiyoruz. Muhtarlarımızla toplu olarak bu konu hakkında dilekçe vermeye geldik. Melih beyinde bu konuda gereğini yapacağına inanıyoruz” dedi.

Muhtarların dilekçelerini teslim alarak, muhtarların isteklerini dinleyen Korkuteli ASAT Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu; “Yaz döneminde özellikle bağ, bahçe sulamalarından dolayı ciddi su israfı var. Maalesef Korkuteli haznesinde birçok mahallemiz yer altı sularımızdan besleniyor. Ve yer altı sularımızda yıldan yıla ciddi düşüşler var. Özellikle bu su israfının önüne geçmek amacıyla yapılmış bir uygulama. 15 tona kadar tarife ucuz tarifeden, 3 aydan üç aya köyden mahalleye dönüşen yerlerde 45 ton daha sonrası katlamalı tarifeye giriyor." dedi.

Evinde hayvancılık yapan vatandaşların başvuru yapmaları halinde bu 45 tonluk limit in120 tona çıkacacağını söyleyen Astarcıoğlu, " Beldeler ile ilgili ise talimat verildi. İlgili idarecilerimiz tarafından gerekli kararlar en kısa sürede alınacak. Ve onlarda limiti yükseltilecek ve mağduriyet giderilecek. Biraz bekleyeceğiz, karar yakın zamanda alınacaktır. Bu şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmek isteriz. Yani hayvancılara evinde hayvancılık yapan hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımıza kolaylıklarımız var. 45 ton limit 120 tona çıkacak. Vatandaşlarımız bize başvuruda bulunurlarsa ayrıntılı bilgileri biz vatandaşlarımıza veririz” dedi.