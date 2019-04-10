Korkuteli'nde 6 kilo kubar esrar ele geçirildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 kilo 440 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Korkuteli'ne bağlı Datköy Mahallesi'nde ikamet eden Z.C. isimli şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada zulalanmış şekilde 6 kilo 440 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan ev sahibi Z.C. ile Y.K.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.