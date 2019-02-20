Korkuteli'nde adaylık başvuru süresi sona erdi

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde siyasi partiler Belediye Başkan adayları ve meclis üyeleri aday listeleri seçim kurullarına teslim etti. Korkuteli İlçesi'nde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinden oluşan Cumhur İttifakı adayı Ömer İşlek ile CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı adayı Halil Kara, Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Ali İrban, meclis üyesi listelerini ilçe seçim kuruluna teslim ettiler.

Cumhur İttifakı'nın asil üye listesinde: İlhami Yıldıran, Süleyman Uğurlu, Tülay Yıldız, Osman Deviren, İsmet Senekçi, Mustafa Kızılsert, Ogün Taş, Lütfü Yapıcı, Yusuf Yıldız, Bahattin Arıtürk, Veysel Yılmaz, Mehmet Çelik, Muammer Taş, Bayram Bulut, Mehmet Barut, Emre Şanlı, Sedef Kaymakçı, İsmail Gencer, Ömerali Aygün, Ercan Hıra, Halit Yıldırım, Ramazan Zeybekoğlu.

Kontenjan; Abdurrahman Caran, Muharrem Akten, Nuray Bakacak'tan oluştu.

Korkuteli İlçesinde İyi Parti çatısı altında seçimlere giren Millet İttifakında Belediye Meclis Üyeliği listesinde: Osman Manis, İrfan Yılmaz, Ayşegül Pınar, Mehmet Ateş, Hatice Demir, Ayhan Tığrak, Turgut Kara, İbrahim Sarıcalar, İsmail Karadeli, Aydın Gencer, Fazıl Buğra Yörük, Hüsnü Gavaz, Gürsel Kalay, Süleyman Yıldız, Halil Savaş, Durmuş Ilgar, Ali Kavak, Zeki Yaman, Derya Küçükgök, Alparslan Arklan, Metin Demirbaş, İbrahim Mutlutürk yer aldı.

Kontenjan: Mehmet Kılınç, Muzaffer Ünlü, Hüseyin Gülkokan yer aldı.

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Ali İrban'ın Belediye Meclis üyesi listesinde: Mehmet Manavoğlu, Muharrem Yavuz, Yusuf Sarıcalar, Ese Onuk, Celal Büyükyıldız, Mehmet Fatih Okutan, Mehmet Cibi, Mehmet Can Sunar, Hüseyin Yörük, Yusuf Çukur, Mehmet Sarı, Ömer Faruk Yenice, Erdal Erkış, Sefa Aydemir, Hüseyin Ateş, Feyzullah Korkut, Mustafa Tuncer, Mustafa Tümben, Ayşe Bayrak, Osman Yüce, Erkan Gün, Şükrü Cihat Ersan.

Kontenjan: Şefik Kılıç, Mehmet Akdeniz, Ayla Alptekin'e yer verdi.