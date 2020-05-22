Korkuteli'nde bayram öncesi esnafa maske dağıtıldı

Korkuteli'nde Ramazan bayramı öncesi yoğunluk yaşanan berber, kuaför ve gıda sektöründe hizmet veren esnaflara maske, siperlik ve dezenfektan dağıtıldı.

Korona virüs salgını sürecinde Korkuteli ilçe esnafına destek olan CHP Korkuteli İlçe Örgütü, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan berber, kuaför ve gıda sektöründe hizmet veren esnafları yeniden maske, siperlik ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Çıldır yapmış olduğu açıklamada, “Ramazan bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan berber, kuaför, manav, fırın, restoran, pastane, kasap, market, tavukçu gibi halkımızın çok girdiği esnafımıza, siper maske, bez maske ve dezenfektan dağıtımını gerçekleştirdik. Esnaflarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.