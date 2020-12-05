-Korkuteli'nde Cadde Ve Sokaklar Boşaldı

Korona virüs nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Korkuteli'nde caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ve Jandarma giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. İlçe merkezinde de trafik ekipleri ve asayiş ekipleri yaptıkları uygulamalarla sokakta bulunan vatandaşları uyardılar.

Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları ikaz etti. Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.