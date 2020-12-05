İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

-Korkuteli'nde Cadde Ve Sokaklar Boşaldı

Korona virüs nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Korkuteli’nde caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Korkuteli'nde caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ve Jandarma giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. İlçe merkezinde de trafik ekipleri ve asayiş ekipleri yaptıkları uygulamalarla sokakta bulunan vatandaşları uyardılar.


Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları ikaz etti. Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.