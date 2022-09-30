Korkuteli'nde evde çıkan yangın ucuz atlatıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve mahalle halkının desteği ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yazır Mahallesi'nde Raşit Kaptan'a ait evden çıkan dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve mahalle sakinlerinin desteğiyle büyümeden söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.