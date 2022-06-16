Korkuteli'nde hacı adayları dualarla uğurlandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden bu yıl hacca gidecek 65 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası Çayırlı Camii önünde düzenlenen uğurlama programı sonrası, ilk kafilenin bu gece yola çıkacağı bildirildi.

İslam dininin beş şartından biri olan hac görevini, imkanı olan her Müslüman'ın yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Korkuteli İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Oktay Bingöl, “Bu yıl kutsal topraklara ilçemizden Diyanet İşleri Başkanlığımız ve özel şirketlerle birlikte 65 hacı adayımız gidecek. Cenab-ı Allah yapacağınız ibadetlerinizi kabul eylesin, sağlık ve sıhhat içerisinde gidip gelmeyi nasip etsin. Kura sonucunda seçilen hacı adaylarımız bu görevi yaptıklarında annelerinden doğduğu ilk gün gibi tertemiz günahsız olarak dönme fırsatı yakalamışlardır. Bunu hacı adaylarımızın iyi değerlendirmesi lazım. Hac ibadeti sırasında ve bitiminde ağzınızdan kötü söz çıkmadan sabır göstermek ve bu görevinizi tamamlamak düsturunuz olmalıdır” dedi.

Konuşmaların ardından Korkuteli İlçe Vaizi Şükrü Öztürk dua etti. Okunan duanın ardından hacı adayları birbirleriyle ve yakınlarıyla vedalaştılar. Vedalaşmada Vatandaşlarla tek tek görüşerek vedalaşan hacı adayları duygulu anlar yaşadılar.