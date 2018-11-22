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Korkuteli'nde “Hoş Geldin Bebek” projesi

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Devlet Hastanesi’nde dünyaya yeni gelen üç bebeğin ailesine “Hoş Geldin Bebek” hediye paketi verdi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde dünyaya yeni gelen üç bebeğin ailesine “Hoş Geldin Bebek” hediye paketi verdi.


Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Üroloji Uzmanı Dr. Nihat Ateş ile birlikte dünyaya yeni gelen üç bebeğin ailesini ziyaret etti. İrban, Egemen, İsmail Eymen ve İbrahim bebeğin ailelerine hediye paketi verdi.


Başkan İrban, “Hoş Geldin Bebek' hediye paketi projemizle ailelerin yanında olmak, onların sevinçlerine ortak olmak istiyoruz. Yeni doğan bebeklerimizin ailelerine ulaşarak, çam sakızı çoban armağanı hediyemizi veriyoruz. Gözden kaçan ve bize uluşmayan bebek doğumlarının Belediyemize bildirilmesini rica ediyoruz. Çünkü her doğan bebeğimizin ve ailesinin yanında olmak istiyoruz” dedi.


Başkan İrban daha sonra, hastanede tedavileri süren hastaları da ziyaret ederek acil şifalar diledi. (AD-Y)

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