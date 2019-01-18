Korkuteli'nde karne heyecanı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde 9 bin 306 öğrenci ve 642 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

17 Eylül'de başlayan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi, bugün karne dağıtımı ile sona erdi. Korkuteli'nde 9 bin 306 öğrenci ve 642 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. 15 günlük tatilin ardından ikinci dönem 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yaşar Yalçın İlkokulunda karne töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, öğrencilere karnelerini takdim etti. Törende Yıldız, karne alan bütün çocukları tatilde iyi dinlenmelerini istedi.

Yıldız, “Sevgili çocuklar, başarılı olacağınıza inanın. Karnenizdeki notlarınız nasıl olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi kaybetmeyin. Kendinize güvenin ve ikinci dönem zayıf notlarınızı düzeltebileceğinize inanın ve yapılması gerekenleri yapın. Siz çabalayın, isteyin, başta öğretmenleriniz, anne-babalarınız olmak üzere hepimiz size destek olmak, sorunlarınız olduğunda çözmek, güzel ve mutlu bir geleceğe yelken açmanız için elimizden geleni yapacağız” dedi.