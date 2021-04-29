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Korkuteli'nde mahallenin ismi değişti

Korkuteli’ne bağlı Ulucak Mahallesinin ismi Mahalle İhtiyar Heyeti tarafından yapılan talep üzerine eski kurulduğu ismi olan “Sımandır” ile değiştirildi.

Korkuteli'ne bağlı Ulucak Mahallesinin ismi Mahalle İhtiyar Heyeti tarafından yapılan talep üzerine eski kurulduğu ismi olan “Sımandır” ile değiştirildi.


Ulucak Mahalle Muhtarı Mustafa Demir ve mahalle halkından gelen talep üzerine Korkuteli Belediye Meclisi 06 Ekim 2020 tarihinde “Ulucak Mahalle isminin Sımandır Mahallesi olarak değiştirilmesi kararı İsim Belirleme Komisyonu tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararın ardından Korkuteli Kaymakamlığının da uygun görüşüyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından onaylandı.

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