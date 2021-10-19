Korkuteli'nde muhtarlar günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Korkuteli'nde etkinlik düzenlendi. Şehitler Anıtında gerçekleşen Muhtarlar günü kutlama törenine Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, mahalle muhtarları, bazı daire müdürleri ve kurumların temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Atatürk Anıtına Muhtarlar Derneği Çelengi sunuldu.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, “Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829'dan bu yana 192 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık, Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan ender kanunlardan biridir. Muhtarlar bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında ve demokrasinin temel taşı olarak önemli bir görevi yerine getirmektedir. Korkuteli Muhtarlar Derneği olarak ilçemizin ekonomik, sosyal, kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak üzere aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olarak devlet kurumları ve yatırımcı kuruluşlar ile sürekli diyalog içinde bulunarak hizmetlerin halkımızın ayağına kadar ulaştırılmasına çaba gösteriyoruz. Muhtarlık müessesesi vatandaş ile kurumlar arasındaki iş yükünü azaltmak amacıyla devlet kurumları ve halkımız arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘'Muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Bu günü bizlere “19 Ekim Muhtarlar Günü'' olarak armağan eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımıza Allah' tan rahmet diliyorum. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.