İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

-Korkuteli'nde Nöbetçi Kuyumcu Dönemi Başladı

Korkuteli’nde Kuyumcular ve Sarraflar, Korona virus ile mücadele kapsamında ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçti.

Korkuteli'nde Kuyumcular ve Sarraflar, Korona virus ile mücadele kapsamında ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçti.


Kuyumcular adına konuşan İrfan Önal, Dünyada ve Türkiye'de Korona virüs salgını sebebiyle ilçede faaliyet gösteren kuyumcular olarak 01 Nisan tarihine kadar ortak nöbet sistemine geçeceklerini söyledi. Önal, " Aldığımız karar doğrultusunda Çarşamba günü hariç diğer günler nöbetçi 1 Kuyumcu halkımıza hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.