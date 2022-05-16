İhlas Haber Ajansı

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Korkuteli'nde otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde dün gece saatlerinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gece saatlerinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Korkuteli-Fethiye Karayolu'nun 3'üncü kilometresi Güllüpınar mevkiinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine gelen R.E. (43) idaresindeki 61 PA 282 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Kargalık deresine uçtu. Kazada araç sürücüsü R.E. ağır yaralanırken, yanında bulunan Mahmut Süme (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.


Kaza sonrası yaralı sürücü Antalya'ya sevk edilirken, hayatını kaybeden Mahmut Süme otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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